Soirée Karaoké & Dancefloor Restaurant Le Patio Pontonx-sur-l’Adour

Soirée Karaoké & Dancefloor

Restaurant Le Patio 3 Rue de Pion Pontonx-sur-l’Adour Landes

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Le restaurant le patio organise une soirée Karaoké et Dancefloor pour la Saint Valentin.

Menu spécial

Soupe de champagne

Oeuf cocotte saumon ou lardon

Cuisette de canette à l’orange avec gratin dauphinois

Charlotte chocolat/Framboise

SUR RESERVATION

Restaurant Le Patio 3 Rue de Pion Pontonx-sur-l’Adour 40465 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 97 45 74

English : Soirée Karaoké & Dancefloor

Restaurant Le Patio is organizing a Karaoke and Dancefloor evening for Valentine’s Day.

Special menu:

Champagne soup

Oeuf cocotte salmon or bacon

Duckling with orange sauce and gratin dauphinois

Chocolate/Raspberry charlotte

ON RESERVATION

L’événement Soirée Karaoké & Dancefloor Pontonx-sur-l’Adour a été mis à jour le 2026-01-23 par OT Tartas