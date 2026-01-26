Soirée Karaoké & Dancefloor Restaurant Le Patio Pontonx-sur-l’Adour
Soirée Karaoké & Dancefloor Restaurant Le Patio Pontonx-sur-l’Adour samedi 14 février 2026.
Soirée Karaoké & Dancefloor
Restaurant Le Patio 3 Rue de Pion Pontonx-sur-l’Adour Landes
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-14
Date(s) :
2026-02-14
Le restaurant le patio organise une soirée Karaoké et Dancefloor pour la Saint Valentin.
Menu spécial
Soupe de champagne
Oeuf cocotte saumon ou lardon
Cuisette de canette à l’orange avec gratin dauphinois
Charlotte chocolat/Framboise
SUR RESERVATION
Restaurant Le Patio 3 Rue de Pion Pontonx-sur-l’Adour 40465 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 97 45 74
English : Soirée Karaoké & Dancefloor
Restaurant Le Patio is organizing a Karaoke and Dancefloor evening for Valentine’s Day.
Special menu:
Champagne soup
Oeuf cocotte salmon or bacon
Duckling with orange sauce and gratin dauphinois
Chocolate/Raspberry charlotte
ON RESERVATION
L’événement Soirée Karaoké & Dancefloor Pontonx-sur-l’Adour a été mis à jour le 2026-01-23 par OT Tartas