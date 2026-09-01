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AGENDA · Monestier

Soirée Karaoké Dansant chez Pépita au Prieuré Monestier

samedi 26 septembre 2026 · Monestier

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Le Prieuré
Ville
03140 Monestier
Département
Allier
Tarif

Monestier

Soirée Karaoké Dansant chez Pépita au Prieuré

Le Prieuré Monestier Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 19:00:00
fin : 2026-09-26

Date(s) :
2026-09-26

Chez Pépita au Prieuré à Monestier vous invite à une soirée karaoké dansant ! Repas, danse et chant au programme, avec un menu grillade, frites, salade et dessert. Réservation conseillée.
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Le Prieuré Monestier 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 88 76 77 40 

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English :

Pépita in Le Prieuré-Monestier invites you to a karaoke and dance party! The evening will feature dining, dancing, and singing, with a menu of grilled meats, fries, salad, and dessert. Reservations are recommended.

L’événement Soirée Karaoké Dansant chez Pépita au Prieuré Monestier a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de tourisme Val de Sioule