Soirée Karaoké dansant Fontaine-le-Bourg

Soirée Karaoké dansant

Route de Tendos Fontaine-le-Bourg Seine-Maritime

Début : 2025-09-05

fin : 2025-09-05

2025-09-05

Le samedi 05 septembre, le bistrot du Tendos ouvre ses porte pour une soirée karaoké.

Venez chanter et danser sur vos musiques préférées.

Route de Tendos Fontaine-le-Bourg 76690 Seine-Maritime Normandie +33 7 66 87 96 95

English : Soirée Karaoké dansant

On Saturday 05 September, the Tendos bistro opens its doors for an evening of karaoke.

Come and sing and dance to your favorite tunes.

German :

Am Samstag, den 05. September, öffnet das Bistro des Tendos seine Türen für einen Karaoke-Abend.

Kommen Sie und singen und tanzen Sie zu Ihrer Lieblingsmusik.

Italiano :

Sabato 05 settembre, il bistrot Tendos aprirà le sue porte per una serata di karaoke.

Venite a cantare e a ballare le vostre canzoni preferite.

Espanol :

El sábado 5 de septiembre, el bistró Tendos abrirá sus puertas para una velada de karaoke.

Ven a cantar y bailar tus canciones favoritas.

