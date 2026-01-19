Soirée Karaoké dansant Fontaine-le-Bourg

Soirée Karaoké dansant

Route de Tendos Fontaine-le-Bourg Seine-Maritime

Début : 2026-02-28 19:00:00

fin : 2026-02-28 23:30:00

2026-02-28

Le samedi 28 février, le bistrot du Tendos ouvre ses porte pour une soirée karaoké.

Venez chanter et danser sur vos musiques préférées. .

Route de Tendos Fontaine-le-Bourg 76690 Seine-Maritime Normandie +33 7 66 87 96 95

