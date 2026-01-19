Soirée Karaoké dansant Fontaine-le-Bourg
Route de Tendos Fontaine-le-Bourg Seine-Maritime
Début : 2026-02-28 19:00:00
fin : 2026-02-28 23:30:00
2026-02-28
Le samedi 28 février, le bistrot du Tendos ouvre ses porte pour une soirée karaoké.
Venez chanter et danser sur vos musiques préférées. .
Route de Tendos Fontaine-le-Bourg 76690 Seine-Maritime Normandie +33 7 66 87 96 95
