Soirée karaoké dansant Au Vestiaire café Lannemezan
vendredi 18 septembre 2026 · Au Vestiaire café · Lannemezan
Informations pratiques
Lannemezan
Soirée karaoké dansant
Au Vestiaire café 87 Rue Alsace-Lorraine Lannemezan Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 20:30:00
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18
Soirée karaoké avec Gilles. Une ambiance de folie garantie, avec ou sans micro… le dancefloor sera pris d’assaut ! et quelques tapas pour se ravitailler !
Encore une grande soirée, c’est sûr !
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Au Vestiaire café 87 Rue Alsace-Lorraine Lannemezan 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 40 19 37
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English :
Karaoke night with Gilles. A wild time is guaranteed, with or without a mic… the dance floor is going to be packed! And some tapas to keep us going!
Another great night—that’s for sure!
L’événement Soirée karaoké dansant Lannemezan a été mis à jour le 2026-09-07 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65
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