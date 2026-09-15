Soirée karaoké dansant Au Vestiaire café Lannemezan

Informations pratiques

Lannemezan

Soirée karaoké dansant

Au Vestiaire café 87 Rue Alsace-Lorraine Lannemezan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 20:30:00

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

Soirée karaoké avec Gilles. Une ambiance de folie garantie, avec ou sans micro… le dancefloor sera pris d’assaut ! et quelques tapas pour se ravitailler !

Encore une grande soirée, c’est sûr !

.

Au Vestiaire café 87 Rue Alsace-Lorraine Lannemezan 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 40 19 37

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Karaoke night with Gilles. A wild time is guaranteed, with or without a mic… the dance floor is going to be packed! And some tapas to keep us going!

Another great night—that’s for sure!

L’événement Soirée karaoké dansant Lannemezan a été mis à jour le 2026-09-07 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65