Soirée karaoké de Carnaval Ranrupt

Soirée karaoké de Carnaval

2 rue de la mairie Ranrupt Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-02-21 19:00:00

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Profitez d’une soirée karaoké déguisée avec Ranrupt Animation ! Petite restauration sur place avec bretzels, knacks, salade verte, salade de pommes de terre, beignets de poupette… Ambiance festive garantie, venez chanter rire et fêter le carnaval ! .

2 rue de la mairie Ranrupt 67420 Bas-Rhin Grand Est +33 6 18 19 21 04 ranruptanim@gmail.com

