Soirée Karaoké de l’Obo O’BOUCHE A OREILLES Martillac

Soirée Karaoké de l’Obo O’BOUCHE A OREILLES Martillac jeudi 2 octobre 2025.

Soirée Karaoké de l’Obo

O’BOUCHE A OREILLES 10 Chemin de la Vieille Ferme Martillac Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-02

fin : 2025-10-02

Date(s) :

2025-10-02

Karaoké de l’Obo, que vous participiez aux Micros ou depuis votre table, venez profiter d’une soirée conviviale jusqu’à 00h00 ! .

O’BOUCHE A OREILLES 10 Chemin de la Vieille Ferme Martillac 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 88 62 81 obo-bar@orange.fr

English : Soirée Karaoké de l’Obo

German : Soirée Karaoké de l’Obo

Italiano :

Espanol : Soirée Karaoké de l’Obo

L’événement Soirée Karaoké de l’Obo Martillac a été mis à jour le 2025-09-22 par Sud Bordeaux Tourisme