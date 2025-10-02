Soirée Karaoké de l’Obo O’BOUCHE A OREILLES Martillac
Soirée Karaoké de l’Obo O’BOUCHE A OREILLES Martillac jeudi 2 octobre 2025.
Soirée Karaoké de l’Obo
O’BOUCHE A OREILLES 10 Chemin de la Vieille Ferme Martillac Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-02
fin : 2025-10-02
Date(s) :
2025-10-02
Karaoké de l’Obo, que vous participiez aux Micros ou depuis votre table, venez profiter d’une soirée conviviale jusqu’à 00h00 ! .
O’BOUCHE A OREILLES 10 Chemin de la Vieille Ferme Martillac 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 88 62 81 obo-bar@orange.fr
English : Soirée Karaoké de l’Obo
German : Soirée Karaoké de l’Obo
Italiano :
Espanol : Soirée Karaoké de l’Obo
L’événement Soirée Karaoké de l’Obo Martillac a été mis à jour le 2025-09-22 par Sud Bordeaux Tourisme