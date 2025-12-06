Soirée Karaoké de Noël Houeillès

Soirée Karaoké de Noël

Salle des fêtes Houeillès Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Début : 2025-12-20

fin : 2025-12-20

2025-12-20

Tartiflette tarte fruitée .

Salle des fêtes Houeillès 47420 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 65 59 54

English : Soirée Karaoké de Noël

