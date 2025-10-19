Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Soirée Karaoké de Noël (La Banou) Brive-la-Gaillarde

Soirée Karaoké de Noël (La Banou) Brive-la-Gaillarde samedi 27 décembre 2025.

37 Avenue du Maréchal Foch Brive-la-Gaillarde Corrèze

Enfile ta plus belle tenue de Noël, et viens partager un moment festif autour du micro .   .

37 Avenue du Maréchal Foch Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine   contact@labanou.com

