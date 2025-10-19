Soirée Karaoké de Noël (La Banou) Brive-la-Gaillarde
Soirée Karaoké de Noël (La Banou) Brive-la-Gaillarde samedi 27 décembre 2025.
Soirée Karaoké de Noël (La Banou)
37 Avenue du Maréchal Foch Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-27
fin : 2025-12-27
Date(s) :
2025-12-27
Enfile ta plus belle tenue de Noël, et viens partager un moment festif autour du micro . .
37 Avenue du Maréchal Foch Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine contact@labanou.com
English : Soirée Karaoké de Noël (La Banou)
German : Soirée Karaoké de Noël (La Banou)
Italiano :
Espanol : Soirée Karaoké de Noël (La Banou)
L’événement Soirée Karaoké de Noël (La Banou) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2025-11-03 par Brive Tourisme