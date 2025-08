Soirée karaoké d’enfer SOFA Z.I. des Relandières nord Le Cellier

Soirée karaoké d’enfer SOFA Z.I. des Relandières nord Le Cellier vendredi 31 octobre 2025.

Z.I. des Relandières nord Brasserie Tete Haute Le Cellier Loire-Atlantique

Début : 2025-10-31 19:30:00

fin : 2025-10-31

2025-10-31

Venez chanter et vous amuser à la brasserie la Tête Haute

Les 3 plus beaux déguisements d’Halloween seront récompensés ! Soyez effrayant à souhait… !

Food truck sur place

Entrée libre .

Z.I. des Relandières nord Brasserie Tete Haute Le Cellier 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire sofa.tierslieu@gmail.com

English :

Come sing and have fun at brasserie la Tête Haute

German :

Singen und amüsieren Sie sich in der Brasserie la Tête Haute

Italiano :

Venite a cantare e a divertirvi alla brasserie Tête Haute

Espanol :

Ven a cantar y a divertirte a la brasserie Tête Haute

L’événement Soirée karaoké d’enfer SOFA Le Cellier a été mis à jour le 2025-07-30 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis