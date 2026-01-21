SOIRÉE KARAOKÉ DES SUNSEPT SALLE DES FÊTES Launac

SOIRÉE KARAOKÉ DES SUNSEPT

SALLE DES FÊTES 5 Rue du Parc Launac Haute-Garonne

Embarquement immédiat avec Sunsept ! Le 14 février à 19h30 à Launac, on vous fait voyager le temps d’une soirée direction la Thaïlande !

Attachez vos ceintures repas thaïlandais au menu, turbulences karaoké garanties, fortes chances de bonne humeur. Téléphones en mode avion, soucis laissés au sol… et talents de chanteur activés ! Une soirée pour chanter, se défouler et retrouver un esprit de jeunesse. Et surtout, votre participation a du sens en venant, vous soutenez le projet solidaire de notre groupe d’Éclaireurs et Éclaireuses de France, avec un voyage solidaire en Thaïlande prévu en juillet 2026. Nous travaillerons avec des agriculteurs locaux de riz et de thé, en partenariat avec l’association française Suan Thai, qui aide à commercialiser leurs produits en France. Les fonds récoltés serviront à acheter du matériel pour les agriculteur, financer un court-métrage sur l’alimentation durable. Chaque participation compte. On espère vous voir nombreux pour partager ce bout de voyage avec nous ! .

SALLE DES FÊTES 5 Rue du Parc Launac 31330 Haute-Garonne Occitanie contact@mairie-launac.fr

English :

All aboard with Sunsept! On February 14th at 7.30pm in Launac, we’ll take you on a journey to Thailand!

