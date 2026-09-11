Soirée Karaoké Disco Restaurant de l’Union Mirambeau
samedi 10 octobre 2026 · Restaurant de l'Union · Mirambeau
Informations pratiques
Mirambeau
Soirée Karaoké Disco
Restaurant de l’Union 31 Avenue de la République Mirambeau Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 19:00:00
fin : 2026-10-10 00:00:00
Date(s) :
2026-10-10
Le Restaurant de l’Union Mirambeau organise sa grande soirée de fin de saison avec Karaoké Disco par Lucky Animation, Moules Frites et sa sauce au choix 17€, Planche Apéro pour 2-3 personnes dès 12,50€, Choix de Desserts à la Carte. Dès 19h00
.
Restaurant de l’Union 31 Avenue de la République Mirambeau 17150 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 49 61 64 contact@hotelrestaurantlunion.com
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English :
The Restaurant de l’Union Mirambeau is hosting its big end-of-season party featuring Karaoke and Disco by Lucky Animation, mussels and fries with your choice of sauce for 17?, and an appetizer platter for 2–3 people starting at 12.50?, a selection of à la carte desserts. Starting at 7:00 p.m.
L’événement Soirée Karaoké Disco Mirambeau a été mis à jour le 2026-09-11 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
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