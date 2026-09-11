Soirée Karaoké Disco Restaurant de l’Union Mirambeau

Informations pratiques

Mirambeau

Soirée Karaoké Disco

Restaurant de l’Union 31 Avenue de la République Mirambeau Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 19:00:00

fin : 2026-10-10 00:00:00

Date(s) :

2026-10-10

Le Restaurant de l’Union Mirambeau organise sa grande soirée de fin de saison avec Karaoké Disco par Lucky Animation, Moules Frites et sa sauce au choix 17€, Planche Apéro pour 2-3 personnes dès 12,50€, Choix de Desserts à la Carte. Dès 19h00

.

Restaurant de l’Union 31 Avenue de la République Mirambeau 17150 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 49 61 64 contact@hotelrestaurantlunion.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Restaurant de l’Union Mirambeau is hosting its big end-of-season party featuring Karaoke and Disco by Lucky Animation, mussels and fries with your choice of sauce for 17?, and an appetizer platter for 2–3 people starting at 12.50?, a selection of à la carte desserts. Starting at 7:00 p.m.

L’événement Soirée Karaoké Disco Mirambeau a été mis à jour le 2026-09-11 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge