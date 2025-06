Soirée Karaoké Disco – Saint-Gor 21 juin 2025 19:30

Landes

Soirée Karaoké Disco Salle des Fêtes Saint-Gor Landes

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21 19:30:00

fin : 2025-06-21

Date(s) :

2025-06-21

A l’occasion de la Fête de la Musique, l’Auberge de Saint Gor vous donne rendez-vous pour une soirée où vous pourrez mettre à profit vos talents de chants et de danse !

Mais pendez également à prendre des forces avec un bon repas !

Repas sur réservation avant le 18 Juin.

A l’occasion de la Fête de la Musique, l’Auberge de Saint Gor vous donne rendez-vous pour une soirée où vous pourrez mettre à profit vos talents de chants et de danse !

Mais pendez également à prendre des forces avec un bon repas qui verra dans son menu melon frais et jambon de pays, moules-frites et tarte aux pommes.

Repas sur réservation avant le 18 Juin. .

Salle des Fêtes

Saint-Gor 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 04 28 07

English : Soirée Karaoké Disco

To celebrate the Fête de la Musique, the Auberge de Saint Gor invites you to an evening where you can put your singing and dancing talents to good use!

But don’t forget to fortify yourself with a delicious meal!

Reservations required by June 18.

German : Soirée Karaoké Disco

Anlässlich der Fête de la Musique lädt Sie die Auberge de Saint Gor zu einem Abend ein, an dem Sie Ihre Gesangs- und Tanzkünste unter Beweis stellen können!

Aber stärken Sie sich auch mit einem guten Essen!

Das Essen muss vor dem 18. Juni reserviert werden.

Italiano :

Per celebrare la Festa della Musica, l’Auberge de Saint Gor vi invita a una serata in cui potrete mettere a frutto il vostro talento nel canto e nel ballo!

Ma non dimenticatevi di corroborarvi con un buon pasto!

Prenotazione obbligatoria entro il 18 giugno.

Espanol : Soirée Karaoké Disco

Para celebrar la Fiesta de la Música, el Auberge de Saint Gor le invita a una velada en la que podrá poner en práctica sus dotes de cantante y bailarín

Pero no olvide reponer fuerzas con una buena comida

Reserva obligatoria antes del 18 de junio.

L’événement Soirée Karaoké Disco Saint-Gor a été mis à jour le 2025-06-11 par OT Landes d’Armagnac