Soirée Karaoké – Salle polyvalente Domèvre-en-Haye, 17 mai 2025 20:30, Domèvre-en-Haye.

Meurthe-et-Moselle

Salle polyvalente Rue de la Côte Domèvre-en-Haye Meurthe-et-Moselle

Samedi 2025-05-17 20:30:00

2025-05-17

Soirée organisée par Familles Rurales de la Côte en Haye

Envie de briller sur scène ou de chanter à tue-tête entre amis ? C’est LE moment ! Que tu sois une star du mirco ou juste là pour l’ambiance, cette soirée est faite pour toi !

Entrée gratuiteTout public

Salle polyvalente Rue de la Côte

Domèvre-en-Haye 54385 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 23 19 97

English :

Evening organized by Familles Rurales de la Côte en Haye

Want to shine on stage or sing your heart out with friends? Now’s the time! Whether you’re a mirco star or just here for the atmosphere, this is the evening for you!

Free admission

German :

Abend organisiert von Familles Rurales de la Côte en Haye

Lust, auf der Bühne zu glänzen oder mit Freunden lauthals zu singen? Das ist DER Moment! Ob du ein Mirco-Star bist oder nur für die Stimmung da bist, dieser Abend ist für dich gemacht!

Kostenloser Eintritt

Italiano :

Serata organizzata dalle Familles Rurales de la Côte en Haye

Volete brillare sul palco o cantare a squarciagola con gli amici? È il momento giusto! Che siate star del mirco o solo per l’atmosfera, questa è la serata che fa per voi!

Ingresso libero

Espanol :

Velada organizada por Familles Rurales de la Côte en Haye

¿Quieres brillar en el escenario o cantar con tus amigos? ¡Ahora es el momento! Tanto si eres una estrella del mirco como si sólo te gusta el ambiente, ¡ésta es tu noche!

Entrada gratuita

