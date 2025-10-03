Soirée Karaoké Émilie Dame Biscuit Les Villages Vovéens

1 Rue de la République Les Villages Vovéens Eure-et-Loir

Début : 2025-10-03 19:00:00

2025-10-03

Soirée karaoké conviviale, dès 19h, avec entrée libre contre une consommation.

Micro ouvert, titres cultes et ambiance bon enfant la brasserie Émilie Dame Biscuit relance ses soirées karaoké. Venez chanter en solo ou entre amis, partager un moment léger et savourer les gourmandises salées et sucrées de l’équipe. L’entrée est libre (une consommation par personne) et la réservation est conseillée pour profiter au mieux de la soirée. Un rendez-vous simple et chaleureux, idéal pour se retrouver, fredonner ses morceaux préférés et passer un bon moment dans l’esprit bistrot . .

+33 2 37 27 01 56

English :

Convivial karaoke evening, from 7pm, with free entry and a drink.

German :

Geselliger Karaoke-Abend, ab 19 Uhr, mit freiem Eintritt gegen Konsumation.

Italiano :

Serata conviviale di karaoke a partire dalle ore 19.00, con ingresso e consumazione gratuiti.

Espanol :

Una agradable velada de karaoke a partir de las 19.00 horas, con entrada y bebida gratuitas.

