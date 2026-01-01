Soirée Karaoké Émilie Dame Biscuit

1 Rue de la République Les Villages Vovéens Eure-et-Loir

Tarif : 0 – 0 – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30 19:00:00

fin : 2026-01-30 00:00:00

Date(s) :

2026-01-30

Une soirée karaoké pour chanter, danser et partager un bon moment, avec restauration sur place.

Emilie Dame Biscuit vous propose une soirée karaoké pour bien démarrer l’année vous choisissez vos titres, vous chantez (ou vous encouragez), et vous profitez d’une ambiance simple et conviviale. Sur place, restauration salée et sucrée, avec la possibilité de danser et de prolonger la soirée entre amis ou en famille. L’entrée est gratuite (contre 1 consommation par personne). Pour être sûr d’avoir une place, la réservation est conseillée par SMS. 0 .

1 Rue de la République Les Villages Vovéens 28150 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 27 01 54

English :

Convivial karaoke evening, from 7pm, with free entry and a drink.

L'événement Soirée Karaoké Émilie Dame Biscuit Les Villages Vovéens a été mis à jour le 2026-01-09