Soirée karaoké et années 80 Les Terrasses de la Vézère Le Bugue

Soirée karaoké et années 80

Les Terrasses de la Vézère 2 bis place de l’Hôtel de ville Le Bugue Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03

fin : 2026-04-03

Date(s) :

2026-04-03

20h karaoké (venez chanter vos chansons préférées dans une ambiance conviviale et festive). 23h soirée années 80 (replongez dans l’ambiance rétro). Entrée libre

Karaoké à partir de 20h

Venez chanter vos chansons préférées dans une ambiance conviviale et festive ! Que vous soyez une star de la chanson ou simplement là pour vous amuser, le micro vous attend

Suivi d’une soirée Années 80 à partir de 23h

Place à la fête avec les plus grands tubes des années 80 ! Sortez vos meilleurs pas de danse et replongez dans l’ambiance rétro

Entrée libre .

Les Terrasses de la Vézère 2 bis place de l’Hôtel de ville Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 07 20 01

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English : Soirée karaoké et années 80

8pm: karaoke (come and sing your favorite songs in a friendly, festive atmosphere). 11pm: 80s party (get back into the retro spirit). Free admission

L’événement Soirée karaoké et années 80 Le Bugue a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère