Soirée karaoké et Auberge Espagnole

Centre Jean Jaurès Morcenx-la-Nouvelle Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

Découvrez la soirée karaoké et Auberge Espagnoles organisée par l’Amicale Laïque.

C’est l’occasion de ne pas utiliser ton téléphone, sortir de son canapé, de venir voir du monde pendant 2heures

1 vendredi sur 2 à 18h00 à Morcenx hors congés scolaires

Envoie chantons cool au 06 17 36 95 86

Découvrez la soirée karaoké et Auberge Espagnoles organisée par l’Amicale Laïque.

C’est l’occasion de ne pas utiliser ton téléphone, sortir de ton canapé et de venir voir du monde pendant 2 ou 3 heures.

1 vendredi sur 2 à 18h00 à Morcenx hors congés scolaires

Envoie chantons cool au 06 17 36 95 86 l’association te rappelera.

Adhésion à l’Amicale Laïque .

Centre Jean Jaurès Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 36 95 86

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English : Soirée karaoké et Auberge Espagnole

Discover the karaoke and Auberge Espagnoles evening organized by the Amicale Laïque.

It’s a chance not to use your phone, to get off the couch, and to meet people for 2 hours

1 Friday out of 2 at 6:00 p.m. in Morcenx, outside school vacations

Send chantons cool to 06 17 36 95 86

L’événement Soirée karaoké et Auberge Espagnole Morcenx-la-Nouvelle a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Morcenx