Soirée karaoké et Auberge Espagnole Morcenx-la-Nouvelle
vendredi 18 septembre 2026 · Morcenx-la-Nouvelle
Informations pratiques
Morcenx-la-Nouvelle
Soirée karaoké et Auberge Espagnole
Salle Petit Maroc Morcenx-la-Nouvelle Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 18:00:00
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18
Découvrez la soirée karaoké et Auberge Espagnoles organisée par l’Amicale Laïque.
C’est l’occasion de ne pas utiliser ton téléphone, sortir de son canapé, de venir voir du monde pendant 2heures
1 vendredi sur 2 à 18h00 à Morcenx hors congés scolaires
Envoie chantons cool au 06 17 36 95 86
Découvrez la soirée karaoké et Auberge Espagnoles organisée par l’Amicale Laïque.
C’est l’occasion de ne pas utiliser ton téléphone, sortir de ton canapé et de venir voir du monde pendant 2 ou 3 heures.
1 vendredi sur 2 à 18h00 à Morcenx hors congés scolaires
Envoie chantons cool au 06 17 36 95 86 l’association te rappelera.
Adhésion à l’Amicale Laïque .
Salle Petit Maroc Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 36 95 86
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English : Soirée karaoké et Auberge Espagnole
Discover the karaoke and Auberge Espagnoles evening organized by the Amicale Laïque.
It’s a chance not to use your phone, to get off the couch, and to meet people for 2 hours
1 Friday out of 2 at 6:00 p.m. in Morcenx, outside school vacations
Send chantons cool to 06 17 36 95 86
L’événement Soirée karaoké et Auberge Espagnole Morcenx-la-Nouvelle a été mis à jour le 2026-05-27 par OT Morcenx
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