UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Morcenx-la-Nouvelle

Soirée karaoké et Auberge Espagnole Morcenx-la-Nouvelle

vendredi 18 septembre 2026 · Morcenx-la-Nouvelle

Soirée karaoké et Auberge Espagnole Morcenx-la-Nouvelle

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
Salle Petit Maroc
Ville
40110 Morcenx-la-Nouvelle
Département
Landes
Tarif
0 0 0 Gratuit

Morcenx-la-Nouvelle

Soirée karaoké et Auberge Espagnole

Salle Petit Maroc Morcenx-la-Nouvelle Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 18:00:00
fin : 2026-09-18

Date(s) :
2026-09-18

Découvrez la soirée karaoké et Auberge Espagnoles organisée par l’Amicale Laïque.
C’est l’occasion de ne pas utiliser ton téléphone, sortir de son canapé, de venir voir du monde pendant 2heures
1 vendredi sur 2 à 18h00 à Morcenx hors congés scolaires
Envoie chantons cool au 06 17 36 95 86
Découvrez la soirée karaoké et Auberge Espagnoles organisée par l’Amicale Laïque.
C’est l’occasion de ne pas utiliser ton téléphone, sortir de ton canapé et de venir voir du monde pendant 2 ou 3 heures.
1 vendredi sur 2 à 18h00 à Morcenx hors congés scolaires
Envoie chantons cool au 06 17 36 95 86 l’association te rappelera.
Adhésion à l’Amicale Laïque   .

Salle Petit Maroc Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 36 95 86 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée karaoké et Auberge Espagnole

Discover the karaoke and Auberge Espagnoles evening organized by the Amicale Laïque.
It’s a chance not to use your phone, to get off the couch, and to meet people for 2 hours
1 Friday out of 2 at 6:00 p.m. in Morcenx, outside school vacations
Send chantons cool to 06 17 36 95 86

L’événement Soirée karaoké et Auberge Espagnole Morcenx-la-Nouvelle a été mis à jour le 2026-05-27 par OT Morcenx

À voir aussi à Morcenx-la-Nouvelle (Landes)