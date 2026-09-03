Informations pratiques

Morcenx-la-Nouvelle

Soirée karaoké et Auberge Espagnole

Salle Petit Maroc Morcenx-la-Nouvelle Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-08 18:00:00

fin : 2027-01-08

Date(s) :

2027-01-08

Découvrez la soirée karaoké et Auberge Espagnoles organisée par l’Amicale Laïque.

C’est l’occasion de ne pas utiliser ton téléphone, sortir de son canapé, de venir voir du monde pendant 2heures

1 vendredi sur 2 à 18h00 à Morcenx hors congés scolaires

Envoie « chantons cool » au 06 17 36 95 86

Découvrez la soirée karaoké et Auberge Espagnoles organisée par l’Amicale Laïque.

C’est l’occasion de ne pas utiliser ton téléphone, sortir de ton canapé et de venir voir du monde pendant 2 ou 3 heures.

1 vendredi sur 2 à 18h00 à Morcenx hors congés scolaires

Envoie « chantons cool » au 06 17 36 95 86 l’association te rappelera.

Adhésion à l’Amicale Laïque .

Salle Petit Maroc Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 36 95 86

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English : Soirée karaoké et Auberge Espagnole

Discover the karaoke and Auberge Espagnoles evening organized by the Amicale Laïque.

It’s a chance not to use your phone, to get off the couch, and to meet people for 2 hours

1 Friday out of 2 at 6:00 p.m. in Morcenx, outside school vacations

Send « chantons cool » to 06 17 36 95 86

L’événement Soirée karaoké et Auberge Espagnole Morcenx-la-Nouvelle a été mis à jour le 2026-09-03 par OT Morcenx