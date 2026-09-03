Soirée karaoké et Auberge Espagnole Morcenx-la-Nouvelle
vendredi 8 janvier 2027 · Morcenx-la-Nouvelle
Informations pratiques
Morcenx-la-Nouvelle
Soirée karaoké et Auberge Espagnole
Salle Petit Maroc Morcenx-la-Nouvelle Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-08 18:00:00
fin : 2027-01-08
Date(s) :
2027-01-08
Découvrez la soirée karaoké et Auberge Espagnoles organisée par l’Amicale Laïque.
C’est l’occasion de ne pas utiliser ton téléphone, sortir de son canapé, de venir voir du monde pendant 2heures
1 vendredi sur 2 à 18h00 à Morcenx hors congés scolaires
Envoie « chantons cool » au 06 17 36 95 86
Découvrez la soirée karaoké et Auberge Espagnoles organisée par l’Amicale Laïque.
C’est l’occasion de ne pas utiliser ton téléphone, sortir de ton canapé et de venir voir du monde pendant 2 ou 3 heures.
1 vendredi sur 2 à 18h00 à Morcenx hors congés scolaires
Envoie « chantons cool » au 06 17 36 95 86 l’association te rappelera.
Adhésion à l’Amicale Laïque .
Salle Petit Maroc Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 36 95 86
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English : Soirée karaoké et Auberge Espagnole
Discover the karaoke and Auberge Espagnoles evening organized by the Amicale Laïque.
It’s a chance not to use your phone, to get off the couch, and to meet people for 2 hours
1 Friday out of 2 at 6:00 p.m. in Morcenx, outside school vacations
Send « chantons cool » to 06 17 36 95 86
L’événement Soirée karaoké et Auberge Espagnole Morcenx-la-Nouvelle a été mis à jour le 2026-09-03 par OT Morcenx
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