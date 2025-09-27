Soirée Karaoké et Barbecue Vaudémont

Soirée Karaoké et Barbecue Vaudémont samedi 27 septembre 2025.

Soirée Karaoké et Barbecue

D53 La Montant Raye Vaudémont Meurthe-et-Moselle

Samedi 27 septembre à partir de 19h30 soirée karaoké, blind test et barbecue.

Soirée animée par Franck DJ

Barbecue cuisiné par Stéphane

Au menu camembert rôti, effiloché de porc et ses légumes, bananes flambées et chamallow grillés

Sur réservation avant le 24 septembre, pas de CB

28€/personneTout public

D53 La Montant Raye Vaudémont 54330 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 70 00 70 40

English :

Saturday September 27 from 7:30pm: karaoke night, blind test and barbecue.

Hosted by Franck DJ

Barbecue cooked by Stéphane

On the menu: roast camembert, pulled pork and vegetables, flambéed bananas and grilled marshmallows

Reservations required by September 24, no credit card required

28 per person

German :

Samstag, 27. September, ab 19.30 Uhr: Karaoke-Abend, Blindtests und Grillparty.

Der Abend wird von Franck DJ moderiert

Barbecue gekocht von Stéphane

Auf der Speisekarte: gebratener Camembert, Schweinefleischpastete mit Gemüse, flambierte Bananen und gegrillte Marshmallows

Nur mit Reservierung vor dem 24. September, kein CB

28?/Person

Italiano :

Sabato 27 settembre dalle 19.30: serata karaoke, blind test e barbecue.

Ospitato da Franck DJ

Barbecue cucinato da Stéphane

Nel menu: camembert arrosto, pulled pork e verdure, banane flambé e marshmallow grigliati

Prenotazione obbligatoria entro il 24 settembre, senza carta di credito

28 a persona

Espanol :

Sábado 27 de septiembre a partir de las 19.30 horas: noche de karaoke, prueba a ciegas y barbacoa.

Organizado por Franck DJ

Barbacoa preparada por Stéphane

En el menú: camembert asado, tiras de cerdo y verduras, plátanos flambeados y malvaviscos a la parrilla

Reserva obligatoria antes del 24 de septiembre, sin tarjeta de crédito

28 por persona

