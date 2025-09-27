Soirée Karaoké et Barbecue Vaudémont
samedi 27 septembre 2025.
Soirée Karaoké et Barbecue
D53 La Montant Raye Vaudémont Meurthe-et-Moselle
Samedi 2025-09-27 19:30:00
fin : 2025-09-27
2025-09-27
Samedi 27 septembre à partir de 19h30 soirée karaoké, blind test et barbecue.
Soirée animée par Franck DJ
Barbecue cuisiné par Stéphane
Au menu camembert rôti, effiloché de porc et ses légumes, bananes flambées et chamallow grillés
Sur réservation avant le 24 septembre, pas de CB
28€/personneTout public
D53 La Montant Raye Vaudémont 54330 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 70 00 70 40
English :
Saturday September 27 from 7:30pm: karaoke night, blind test and barbecue.
Hosted by Franck DJ
Barbecue cooked by Stéphane
On the menu: roast camembert, pulled pork and vegetables, flambéed bananas and grilled marshmallows
Reservations required by September 24, no credit card required
28 per person
German :
Samstag, 27. September, ab 19.30 Uhr: Karaoke-Abend, Blindtests und Grillparty.
Der Abend wird von Franck DJ moderiert
Barbecue gekocht von Stéphane
Auf der Speisekarte: gebratener Camembert, Schweinefleischpastete mit Gemüse, flambierte Bananen und gegrillte Marshmallows
Nur mit Reservierung vor dem 24. September, kein CB
28?/Person
Italiano :
Sabato 27 settembre dalle 19.30: serata karaoke, blind test e barbecue.
Ospitato da Franck DJ
Barbecue cucinato da Stéphane
Nel menu: camembert arrosto, pulled pork e verdure, banane flambé e marshmallow grigliati
Prenotazione obbligatoria entro il 24 settembre, senza carta di credito
28 a persona
Espanol :
Sábado 27 de septiembre a partir de las 19.30 horas: noche de karaoke, prueba a ciegas y barbacoa.
Organizado por Franck DJ
Barbacoa preparada por Stéphane
En el menú: camembert asado, tiras de cerdo y verduras, plátanos flambeados y malvaviscos a la parrilla
Reserva obligatoria antes del 24 de septiembre, sin tarjeta de crédito
28 por persona
