Soirée karaoké et beaujolais nouveau Saint-Just-Malmont
Soirée karaoké et beaujolais nouveau proposé par la mairie.
Plus d’informations à venir.
Salle des expositions Saint-Just-Malmont 43240 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 43 08 80 13 mairie@saintjustmalmont.fr
English :
Karaoke and beaujolais nouveau evening organized by the town hall.
More information to come.
German :
Karaoke-Abend und neuer Beaujolais, vorgeschlagen von der Stadtverwaltung.
Weitere Informationen folgen.
Italiano :
Serata Karaoke e Beaujolais Nouveau organizzata dal Comune.
Ulteriori informazioni in arrivo.
Espanol :
Velada de karaoke y Beaujolais Nouveau organizada por el Ayuntamiento.
Más información próximamente.
L’événement Soirée karaoké et beaujolais nouveau Saint-Just-Malmont a été mis à jour le 2025-07-10 par Office de Tourisme Loire Semène