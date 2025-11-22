Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Soirée karaoké et beaujolais nouveau Saint-Just-Malmont

Soirée karaoké et beaujolais nouveau

Salle des expositions Saint-Just-Malmont Haute-Loire

Tarif : – –

Début : Samedi 2025-11-22
Soirée karaoké et beaujolais nouveau proposé par la mairie.
Plus d’informations à venir.
Salle des expositions Saint-Just-Malmont 43240 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 43 08 80 13  mairie@saintjustmalmont.fr

English :

Karaoke and beaujolais nouveau evening organized by the town hall.
More information to come.

German :

Karaoke-Abend und neuer Beaujolais, vorgeschlagen von der Stadtverwaltung.
Weitere Informationen folgen.

Italiano :

Serata Karaoke e Beaujolais Nouveau organizzata dal Comune.
Ulteriori informazioni in arrivo.

Espanol :

Velada de karaoke y Beaujolais Nouveau organizada por el Ayuntamiento.
Más información próximamente.

