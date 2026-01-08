Soirée Karaoké et Blind test Espace mont Gerbassou, salle Molière Ambazac
Soirée Karaoké et Blind test Espace mont Gerbassou, salle Molière Ambazac samedi 31 janvier 2026.
Soirée Karaoké et Blind test
Espace mont Gerbassou, salle Molière 1 Rue Anna Beillot Ambazac Haute-Vienne
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-31
fin : 2026-01-31
Date(s) :
2026-01-31
L’APE vous propose une 2ème édition de sa soirée Karaoké & Blind Test ! Venez exprimer vos talents !
Toute l’équipe vous attend pour partager ce beau moment dans une ambiance festive et conviviale ! .
Espace mont Gerbassou, salle Molière 1 Rue Anna Beillot Ambazac 87240 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine ape.ambazac@gmail.com
