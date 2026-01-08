Soirée Karaoké et Blind test Espace mont Gerbassou, salle Molière Ambazac

Soirée Karaoké et Blind test

Espace mont Gerbassou, salle Molière 1 Rue Anna Beillot Ambazac Haute-Vienne

Tarif : 4 EUR

Tarif réduit

2026-01-31

fin : 2026-01-31

2026-01-31

L’APE vous propose une 2ème édition de sa soirée Karaoké & Blind Test ! Venez exprimer vos talents !

Toute l’équipe vous attend pour partager ce beau moment dans une ambiance festive et conviviale ! .

ape.ambazac@gmail.com

English : Soirée Karaoké et Blind test

