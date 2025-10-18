Soirée karaoké et blind test Sainte-Pazanne

Soirée karaoké et blind test Sainte-Pazanne samedi 18 octobre 2025.

Soirée karaoké et blind test

Salle de l’Escale de Retz Sainte-Pazanne Loire-Atlantique

Début : 2025-10-18 19:00:00

fin : 2025-10-18 19:00:00

2025-10-18

Venez-vous amuser autour de la musique et tester vos connaissances ! La maison citoyenne de Sainte-Pazanne vous propose une soirée conviviale !

Rendez-vous à partir de 19h pour un évènement ludique et chaleureux à partager en famille et entre amis !

Côté pratique

entrée gratuite et ouverte à tous

bar et planche apéro sur place

rendez-vous à la salle de l’Escale de Retz

en intérieur

Découvrez ici tous les événements programmés à Sainte-Pazanne.

Salle de l’Escale de Retz Sainte-Pazanne 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 38 03 31 44 coordinatrice.mc44@gmail.com

English :

Come and have fun with music and test your knowledge! The Maison Citoyenne de Sainte-Pazanne invites you to a convivial evening!

German :

Amüsieren Sie sich rund um die Musik und testen Sie Ihre Kenntnisse! Das Bürgerhaus von Sainte-Pazanne lädt Sie zu einem geselligen Abend ein!

Italiano :

Venite a godervi la musica e a mettere alla prova le vostre conoscenze! La Maison Citoyenne di Sainte-Pazanne vi aspetta per una serata conviviale!

Espanol :

¡Venga a disfrutar de la música y a poner a prueba sus conocimientos! La Maison Citoyenne de Sainte-Pazanne le espera para pasar una velada agradable

L’événement Soirée karaoké et blind test Sainte-Pazanne a été mis à jour le 2025-09-17 par I_OT Pornic