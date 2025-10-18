Soirée karaoké et blind test Sainte-Pazanne
Soirée karaoké et blind test Sainte-Pazanne samedi 18 octobre 2025.
Soirée karaoké et blind test
Salle de l’Escale de Retz Sainte-Pazanne Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-18 19:00:00
fin : 2025-10-18 19:00:00
Date(s) :
2025-10-18
Venez-vous amuser autour de la musique et tester vos connaissances ! La maison citoyenne de Sainte-Pazanne vous propose une soirée conviviale !
Rendez-vous à partir de 19h pour un évènement ludique et chaleureux à partager en famille et entre amis !
Côté pratique
entrée gratuite et ouverte à tous
bar et planche apéro sur place
rendez-vous à la salle de l’Escale de Retz
en intérieur
Salle de l’Escale de Retz Sainte-Pazanne 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 38 03 31 44 coordinatrice.mc44@gmail.com
English :
Come and have fun with music and test your knowledge! The Maison Citoyenne de Sainte-Pazanne invites you to a convivial evening!
German :
Amüsieren Sie sich rund um die Musik und testen Sie Ihre Kenntnisse! Das Bürgerhaus von Sainte-Pazanne lädt Sie zu einem geselligen Abend ein!
Italiano :
Venite a godervi la musica e a mettere alla prova le vostre conoscenze! La Maison Citoyenne di Sainte-Pazanne vi aspetta per una serata conviviale!
Espanol :
¡Venga a disfrutar de la música y a poner a prueba sus conocimientos! La Maison Citoyenne de Sainte-Pazanne le espera para pasar una velada agradable
