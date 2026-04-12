Soirée karaoké et burgers à Charols Salles des fêtes Maurice Rodet Charols

Charols

Soirée karaoké et burgers à Charols

Salles des fêtes Maurice Rodet Le Village Charols Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 18:30:00

fin : 2026-04-12 01:00:00

Date(s) :

2026-04-12

L’association Alors on chante vous propose une soirée dansante avec karaoké et burgers.

Au programme du chant, de la musique, de la danse, des fous rires, et des burgers.

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Salles des fêtes Maurice Rodet Le Village Charols 26450 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 34 14 04

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English :

The Alors on chante association invites you to an evening of dancing, karaoke and burgers.

The program includes singing, music, dancing, laughter and burgers.

L’événement Soirée karaoké et burgers à Charols Charols a été mis à jour le 2025-03-12 par Montélimar Tourisme Agglomération