Soirée karaoké et burgers à Charols Salles des fêtes Maurice Rodet Charols
Soirée karaoké et burgers à Charols Salles des fêtes Maurice Rodet Charols dimanche 12 avril 2026.
Charols
Soirée karaoké et burgers à Charols
Salles des fêtes Maurice Rodet Le Village Charols Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 18:30:00
fin : 2026-04-12 01:00:00
Date(s) :
2026-04-12
L’association Alors on chante vous propose une soirée dansante avec karaoké et burgers.
Au programme du chant, de la musique, de la danse, des fous rires, et des burgers.
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Salles des fêtes Maurice Rodet Le Village Charols 26450 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 34 14 04
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English :
The Alors on chante association invites you to an evening of dancing, karaoke and burgers.
The program includes singing, music, dancing, laughter and burgers.
L’événement Soirée karaoké et burgers à Charols Charols a été mis à jour le 2025-03-12 par Montélimar Tourisme Agglomération