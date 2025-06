SOIRÉE KARAOKÉ ET DANCE FLOOR Lunas 4 juillet 2025 07:00

Hérault

SOIRÉE KARAOKÉ ET DANCE FLOOR Route de Bédarieux Lunas Hérault

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-04

fin : 2025-08-29

Date(s) :

2025-07-04

2025-07-11

2025-07-18

2025-07-25

2025-08-01

2025-08-08

2025-08-15

2025-08-22

2025-08-29

Soirée Karaoké et Dance Floor au restaurant O petit Baigneur, tous les vendredis de juillet et aout.

RDV sur place près de la base de loisirs de la Prade à Lunas-les-châteaux.

Informations au 07 57 67 75 22

Route de Bédarieux

Lunas 34650 Hérault Occitanie +33 7 57 67 75 22

English :

Karaoke and Dance Floor evenings at the O petit Baigneur restaurant, every Friday in July and August.

Meet on site near the Prade leisure park in Lunas-les-Châteaux.

Information on 07 57 67 75 22

German :

Karaoke-Abend und Dance Floor im Restaurant O petit Baigneur, jeden Freitag im Juli und August.

RDV vor Ort in der Nähe des Freizeitzentrums La Prade in Lunas-les-châteaux.

Informationen unter 07 57 67 75 22

Italiano :

Serate Karaoke e Dance Floor al ristorante O petit Baigneur, tutti i venerdì di luglio e agosto.

Ritrovo sul posto vicino al centro ricreativo Prade a Lunas-les-Châteaux.

Informazioni al numero 07 57 67 75 22

Espanol :

Veladas de karaoke y pista de baile en el restaurante O petit Baigneur, todos los viernes de julio y agosto.

Cita in situ cerca del centro de ocio Prade, en Lunas-les-Châteaux.

Información en el 07 57 67 75 22

