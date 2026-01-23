SOIREE KARAOKE ET DEGUISEMENTS Sacé

SOIREE KARAOKE ET DEGUISEMENTS

L’inimitable soirée Karaoké Cocktails revient vendredi 3 avril à Sacé, à partir de 19h30 !

Déguisés ou non, venez chanter (ou pas!) en bonne compagnie au bar La Grange. Les micros et la malle de déguisements seront à votre disposition !

Tout public Gratuit et sans réservation

CB acceptée au bar

Pizzaïolo sur place .

Bar associatif La Grange Sacé 53470 Mayenne Pays de la Loire +33 6 84 15 16 99

English :

The inimitable Karaoke Cocktails evening returns to Sacé on Friday April 3, starting at 7.30pm!

