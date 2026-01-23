SOIREE KARAOKE ET DEGUISEMENTS Sacé
SOIREE KARAOKE ET DEGUISEMENTS Sacé vendredi 3 avril 2026.
SOIREE KARAOKE ET DEGUISEMENTS
Bar associatif La Grange Sacé Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03 19:30:00
fin : 2026-04-03
Date(s) :
2026-04-03
L’inimitable soirée Karaoké Cocktails revient vendredi 3 avril à Sacé, à partir de 19h30 !
Déguisés ou non, venez chanter (ou pas!) en bonne compagnie au bar La Grange. Les micros et la malle de déguisements seront à votre disposition !
Tout public Gratuit et sans réservation
CB acceptée au bar
Pizzaïolo sur place .
Bar associatif La Grange Sacé 53470 Mayenne Pays de la Loire +33 6 84 15 16 99
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The inimitable Karaoke Cocktails evening returns to Sacé on Friday April 3, starting at 7.30pm!
L’événement SOIREE KARAOKE ET DEGUISEMENTS Sacé a été mis à jour le 2026-01-23 par OT Vallée de Haute Mayenne Bureau de Mayenne