Soirée karaoke et diffusion du match France-Angleterre Le caveau de Lucas Perrecy-les-Forges

Soirée karaoké & rugby au Caveau de Lucas !

Venez passer une soirée festive et conviviale !

Au programme

Karaoké pour mettre l’ambiance et montrer vos talents

Diffusion du match France vs Angleterre Tournoi des 6 Nations

Sélection de boissons du caveau

Planches apéro charcuterie & fromage pour accompagner la soirée

Ambiance garantie entre amis ou en famille !

Places limitées pensez à réserver dès maintenant !

Réservation par SMS au 07 61 70 21 53.

On vous attend nombreux pour chanter, vibrer et partager un super moment ! .

Le caveau de Lucas 21 Grande Rue Perrecy-les-Forges 71420 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 61 70 21 53 lecaveaudelucas@gmail.com

