Soirée karaoke et diffusion du match France-Angleterre Le caveau de Lucas Perrecy-les-Forges

Soirée karaoke et diffusion du match France-Angleterre
Le caveau de Lucas 21 Grande Rue Perrecy-les-Forges Saône-et-Loire
Gratuit
Début : 2026-03-14 20:00:00
fin : 2026-03-14 01:00:00
2026-03-14
Soirée karaoké & rugby au Caveau de Lucas !
Venez passer une soirée festive et conviviale !
Au programme
Karaoké pour mettre l’ambiance et montrer vos talents
Diffusion du match France vs Angleterre Tournoi des 6 Nations
Sélection de boissons du caveau
Planches apéro charcuterie & fromage pour accompagner la soirée
Ambiance garantie entre amis ou en famille !
Places limitées pensez à réserver dès maintenant !
Réservation par SMS au 07 61 70 21 53.
On vous attend nombreux pour chanter, vibrer et partager un super moment ! .
Le caveau de Lucas 21 Grande Rue Perrecy-les-Forges 71420 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 61 70 21 53 lecaveaudelucas@gmail.com
