Soirée karaoké et feu d’artifice au lac du Tolerme Sénaillac-Latronquière

plage du Tolerme Sénaillac-Latronquière Lot

Début : 2025-07-14 19:00:00

2025-07-14

Une soirée festive et musicale sur la plage du lac du Tolerme avec animations karaoké animées par Karen & Azam du duo 2 for the Show, suivies d’un DJ set en plein air. La soirée se clôturera par un grand feu d’artifice tiré vers 22h30.

Lundi 14 juillet 2025, à partir de 19h

– 19h Soirée karaoké sur la plage avec Karen & Azam

– DJ Light en fin de soirée

– Vers 22h30 Feu d’artifice .

plage du Tolerme Sénaillac-Latronquière 46210 Lot Occitanie +33 5 65 11 06 88

English :

A festive, musical evening on the beach of Lac du Tolerme, with karaoke entertainment by Karen & Azam from the duo 2 for the Show, followed by an open-air DJ set. The evening concludes with a grand fireworks display at around 10:30pm.

German :

Ein festlicher und musikalischer Abend am Strand des Lac du Tolerme mit Karaoke-Animationen, die von Karen & Azam vom Duo 2 for the Show moderiert werden, gefolgt von einem DJ-Set im Freien. Der Abend endet mit einem großen Feuerwerk, das gegen 22:30 Uhr abgefeuert wird.

Italiano :

Una serata festosa di musica sulla spiaggia del Lac du Tolerme, con il karaoke condotto da Karen & Azam del duo 2 for the Show, seguito da un DJ set all’aperto. La serata si concluderà con un grande spettacolo di fuochi d’artificio intorno alle 22.30.

Espanol :

Noche festiva de música en la playa del lago de Tolerme, con karaoke a cargo de Karen y Azam, del dúo 2 for the Show, seguido de un DJ set al aire libre. La velada concluirá con un gran espectáculo de fuegos artificiales hacia las 22.30 h.

