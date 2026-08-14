UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Sylvain

Soirée karaoké et moules-frites à Saint-Sylvain Saint-Sylvain

samedi 12 septembre 2026 · Saint-Sylvain

Soirée karaoké et moules-frites à Saint-Sylvain Saint-Sylvain

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Le Bourg
Ville
19380 Saint-Sylvain
Département
Corrèze
Tarif
10 10 10

Saint-Sylvain

Soirée karaoké et moules-frites à Saint-Sylvain

Le Bourg Saint-Sylvain Corrèze

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 19:00:00
fin : 2026-09-12 23:00:00

Date(s) :
2026-09-12

Une soirée conviviale à Saint-Sylvain autour d’un karaoké et d’un repas moules-frites. Les participants sont invités à chanter et à partager un moment festif autour d’un repas.   .

Le Bourg Saint-Sylvain 19380 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 16 24 83 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Soirée karaoké et moules-frites à Saint-Sylvain Saint-Sylvain a été mis à jour le 2026-08-14 par Corrèze Tourisme