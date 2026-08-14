Soirée karaoké et moules-frites à Saint-Sylvain Saint-Sylvain
samedi 12 septembre 2026 · Saint-Sylvain
Informations pratiques
Saint-Sylvain
Soirée karaoké et moules-frites à Saint-Sylvain
Le Bourg Saint-Sylvain Corrèze
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 19:00:00
fin : 2026-09-12 23:00:00
Date(s) :
2026-09-12
Une soirée conviviale à Saint-Sylvain autour d’un karaoké et d’un repas moules-frites. Les participants sont invités à chanter et à partager un moment festif autour d’un repas. .
Le Bourg Saint-Sylvain 19380 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 16 24 83
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Soirée karaoké et moules-frites à Saint-Sylvain Saint-Sylvain a été mis à jour le 2026-08-14 par Corrèze Tourisme