Soirée karaoké et pizzas Cloyes-les-Trois-Rivières

Soirée karaoké et pizzas

Soirée karaoké et pizzas Cloyes-les-Trois-Rivières vendredi 19 septembre 2025.

Soirée karaoké et pizzas

Café associatif Chez Odette Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-19 19:00:00
fin : 2025-09-19

Date(s) :
2025-09-19

  .

Café associatif Chez Odette Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire  

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Soirée karaoké et pizzas Cloyes-les-Trois-Rivières a été mis à jour le 2025-09-12 par OT GRAND CHATEAUDUN