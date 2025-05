Soirée Karaoké et Pizzas – Le Frugie Saint-Pierre-de-Frugie, 30 mai 2025 19:00, Saint-Pierre-de-Frugie.

Dordogne

Soirée Karaoké et Pizzas Le Frugie 323 rue du bourdon des pèlerins Saint-Pierre-de-Frugie Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-30 19:00:00

fin : 2025-05-30

Date(s) :

2025-05-30

Repas pizzas dès 18h18 et karaoké

Viens chanter la bouche pleine!

Repas pizzas dès 18h18 et karaoké

Viens chanter la bouche pleine! .

Le Frugie 323 rue du bourdon des pèlerins

Saint-Pierre-de-Frugie 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 76 04 72 contact@lefrugie.fr

English :

Pizzas from 6:18 p.m. and karaoke

Come and sing with your mouth full!

German : Soirée Karaoké et Pizzas

Pizza-Essen ab 18:18 Uhr und Karaoke

Komm und sing mit vollem Mund!

Italiano :

Pizza dalle 18.18 e karaoke

Venite a cantare con la bocca piena!

Espanol : Soirée Karaoké et Pizzas

Pizzas a partir de las 18.18 h y karaoke

¡Ven a cantar con la boca llena!

L’événement Soirée Karaoké et Pizzas Saint-Pierre-de-Frugie a été mis à jour le 2025-05-13 par Isle-Auvézère