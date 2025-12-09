Soirée karaoké et pull moche La Zythosphère Oloron-Sainte-Marie

Soirée karaoké et pull moche

La Zythosphère 31 Boulevard des Pyrénées Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Vous l’attendiez ! Soirée karaoké en pull moche très moche de Noël. Si tu joues le jeu à fond, tu seras peut-être désigné(e) grand(e) gagnant(e) et tu remporteras une bouteille 75cl de bière de la brasserie Aussau.

Soirée animée par DJ Eric et pour l’occasion le food truck Green Sheep sera présent. .

La Zythosphère 31 Boulevard des Pyrénées Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 98 41 97 24 contact@lazythosphere.fr

English : Soirée karaoké et pull moche

L’événement Soirée karaoké et pull moche Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2025-12-07 par Office de Tourisme du Haut-Béarn