Soirée karaoké et repas A l’Adourable Auberge Soublecause
Soirée karaoké et repas A l’Adourable Auberge Soublecause samedi 13 décembre 2025.
Soirée karaoké et repas
A l’Adourable Auberge A L’Adourable Auberge Soublecause Hautes-Pyrénées
Tarif : 18 – 18 – 18 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 19:00:00
fin : 2025-12-13
Date(s) :
2025-12-13
L’Adourable Auberge vous convie à une soirée karaoké accompagnée d’un véritable cassoulet maison recette de mamie avec en dessert une tarte au citron.
.
A l’Adourable Auberge A L’Adourable Auberge Soublecause 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 02 38 99 30 contact@ladourableauberge.fr
English :
L’Adourable Auberge invites you to an evening of karaoke accompanied by a real homemade cassoulet granny’s recipe with lemon tart for dessert.
L’événement Soirée karaoké et repas Soublecause a été mis à jour le 2025-12-05 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65