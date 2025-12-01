Soirée karaoké et repas A l’Adourable Auberge Soublecause

Soirée karaoké et repas

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 19:00:00

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

L’Adourable Auberge vous convie à une soirée karaoké accompagnée d’un véritable cassoulet maison recette de mamie avec en dessert une tarte au citron.

A l’Adourable Auberge A L’Adourable Auberge Soublecause 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 02 38 99 30 contact@ladourableauberge.fr

English :

L’Adourable Auberge invites you to an evening of karaoke accompanied by a real homemade cassoulet granny’s recipe with lemon tart for dessert.

