Soirée Karaoké! Et repas Vendéen Les Velluire-sur-Vendée

Soirée Karaoké! Et repas Vendéen Les Velluire-sur-Vendée samedi 8 novembre 2025.

Soirée Karaoké! Et repas Vendéen

Salle des fêtes de Velluire Les Velluire-sur-Vendée Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 19:00:00

fin : 2025-11-08

Date(s) :

2025-11-08

Organisés par les Vellotins

Début du karaoké et repas à 21h.

Après le repas: soirée dansante.

Menu adulte 18€

Soupe à l’oignon

Jambon avec Patat’grallai avec la pia

Fromage

Brioche perdue

Crème anglaise, café

Menu enfant -12 ans: 8€

Soupe à l’oignon

Rôti chips

Brioche perdue

Crème anglaise

Réservation via le QR code sur l’affiche jusqu’au samedi 1 novembre.

Animée par: DJTAL ANIMATIONS .

Salle des fêtes de Velluire Les Velluire-sur-Vendée 85770 Vendée Pays de la Loire +33 6 08 12 33 07

English :

Organized by Les Vellotins

German :

Organisiert von Les Vellotins

Italiano :

Organizzato da Les Vellotins

Espanol :

Organizado por Les Vellotins

L’événement Soirée Karaoké! Et repas Vendéen Les Velluire-sur-Vendée a été mis à jour le 2025-10-19 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin