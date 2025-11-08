Soirée Karaoké! Et repas Vendéen Les Velluire-sur-Vendée
Soirée Karaoké! Et repas Vendéen
Salle des fêtes de Velluire Les Velluire-sur-Vendée Vendée
Tarif : – –
Début : 2025-11-08 19:00:00
fin : 2025-11-08
2025-11-08
Organisés par les Vellotins
Début du karaoké et repas à 21h.
Après le repas: soirée dansante.
Menu adulte 18€
Soupe à l’oignon
Jambon avec Patat’grallai avec la pia
Fromage
Brioche perdue
Crème anglaise, café
Menu enfant -12 ans: 8€
Soupe à l’oignon
Rôti chips
Brioche perdue
Crème anglaise
Réservation via le QR code sur l’affiche jusqu’au samedi 1 novembre.
Animée par: DJTAL ANIMATIONS .
Salle des fêtes de Velluire Les Velluire-sur-Vendée 85770 Vendée Pays de la Loire +33 6 08 12 33 07
English :
Organized by Les Vellotins
German :
Organisiert von Les Vellotins
Italiano :
Organizzato da Les Vellotins
Espanol :
Organizado por Les Vellotins
