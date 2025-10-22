Soirée Karaoké et Soirée Dansante Salle des Fetes Sainte-Eanne

Salle des Fetes 1 Imp. des Lauriers Sainte-Eanne Deux-Sèvres

Karaoké & Soirée Dansante Vendredi 22 novembre 2025

Dès 19h, venez pour vous chauffer la voix au karaoké, suivi d’une soirée dansante partant des années 80 jusqu’à aujourd’hui ! Deux food trucks seront présents pour régaler vos papilles. Réservation conseillée mais non obligatoire.

Partagez l’info, et surtout… venez nombreux ! .

Salle des Fetes 1 Imp. des Lauriers Sainte-Eanne 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 43 14 71

