Soirée Karaoké SALLE DES FETES Fleurey-sur-Ouche vendredi 27 mars 2026.
SALLE DES FETES RUE DU LAVOIR Fleurey-sur-Ouche Côte-d’Or
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2026-03-27 23:00:00
Soirée karaoké pour adultes et enfants. .
SALLE DES FETES RUE DU LAVOIR Fleurey-sur-Ouche 21410 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté vefo21410@gmail.com
