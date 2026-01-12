Soirée karaoké rue de l’hôtel de ville Gaillan-en-Médoc
Soirée karaoké rue de l'hôtel de ville Gaillan-en-Médoc vendredi 13 février 2026.
rue de l'hôtel de ville Salle des fêtes Gaillan-en-Médoc Gironde
Début : 2026-02-13
fin : 2026-03-06
2026-02-13 2026-03-06 2026-04-10 2026-05-08
Tous à vos micros !!! Grandes soirées karaoké à la salle des fêtes de la commune.
Avec à l’animation David et Sacha Nemetz et la participation de Obig music
Venez nous rejoindre pour ces soirées à chanter, danser et s’amuser. Ambiance assurée ! .
Organisé par l’association les arts gaillanais
Possibilité de dîner sur place sur réservation uniquement. .
