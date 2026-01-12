Soirée karaoké rue de l’hôtel de ville Gaillan-en-Médoc

Soirée karaoké

rue de l’hôtel de ville Salle des fêtes Gaillan-en-Médoc Gironde

Tarif : 23 – 23 – 23 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13

fin : 2026-03-06

Date(s) :

2026-02-13 2026-03-06 2026-04-10 2026-05-08

L’office de tourisme Médoc-Vignoble vous informe

Tous à vos micros !!! Grandes soirées karaoké à la salle des fêtes de la commune.

Avec à l’animation David et Sacha Nemetz et la participation de Obig music

Venez nous rejoindre pour ces soirées à chanter, danser et s’amuser. Ambiance assurée ! .

Organisé par l’association les arts gaillanais

Possibilité de dîner sur place sur réservation uniquement. .

rue de l’hôtel de ville Salle des fêtes Gaillan-en-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 85 45 51

