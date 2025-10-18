Soirée karaoké Basilico Gannay-sur-Loire
Soirée karaoké Basilico Gannay-sur-Loire samedi 18 octobre 2025.
Soirée karaoké
Basilico 47 rue de la Mairie Gannay-sur-Loire Allier
Début : 2025-10-18 18:30:00
fin : 2025-10-18
2025-10-18
Venez vous amuser lors d’un karaoké avec de la restauration sur place !
Basilico 47 rue de la Mairie Gannay-sur-Loire 03230 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 63 07 92 05 basilico.gannay@gmail.com
English :
Come and join in the karaoke fun, with on-site catering!
German :
Kommen Sie und amüsieren Sie sich bei Karaoke mit Essen und Trinken vor Ort!
Italiano :
Venite a partecipare al divertimento del karaoke, con cibo e bevande disponibili in loco!
Espanol :
Ven y únete a la diversión del karaoke, con comida y bebida disponibles in situ
L’événement Soirée karaoké Gannay-sur-Loire a été mis à jour le 2025-10-09 par Office du tourisme de Moulins & sa région