Soirée karaoké Gardonne
Soirée karaoké Gardonne samedi 25 avril 2026.
Soirée karaoké
Salle des fêtes Gardonne Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Participez à notre soirée karaoké organisée le 25 Avril à partir de 19h !
Réservation souhaitable au 06 82 72 77 18 ou 06 09 95 02 78
Au programme bonne humeur, chansons, rires et ambiance garantie
Public chanteur confirmé ou simple amateur, tout le monde est le bienvenu !
Buvette et planches Charcuterie, fromage ou mixte à consommer sur place. .
Salle des fêtes Gardonne 24680 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 95 02 78
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English : Soirée karaoké
L’événement Soirée karaoké Gardonne a été mis à jour le 2026-03-27 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides