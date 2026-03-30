Soirée karaoké

Salle des fêtes Gardonne Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Participez à notre soirée karaoké organisée le 25 Avril à partir de 19h !

Réservation souhaitable au 06 82 72 77 18 ou 06 09 95 02 78

Au programme bonne humeur, chansons, rires et ambiance garantie

Public chanteur confirmé ou simple amateur, tout le monde est le bienvenu !

Buvette et planches Charcuterie, fromage ou mixte à consommer sur place. .

Salle des fêtes Gardonne 24680 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 95 02 78

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English : Soirée karaoké

L’événement Soirée karaoké Gardonne a été mis à jour le 2026-03-27 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides