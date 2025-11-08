Soirée Karaoké Génération 2000 Wasselonne
Soirée Karaoké Génération 2000 Wasselonne samedi 8 novembre 2025.
Soirée Karaoké Génération 2000
1A rue de Cosswiller Wasselonne Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-11-08 18:30:00
fin : 2025-11-08
Date(s) :
2025-11-08
Une ambiance de folie !
Tartes flambées et pizzas dès 18h30.
Karaoké de 19h à 22h avec un très grand catalogue de tubes.
Discothèque dès 22h. .
1A rue de Cosswiller Wasselonne 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 59 12 00 wasselonne-en-fete@wasselonne.org
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Soirée Karaoké Génération 2000 Wasselonne a été mis à jour le 2025-09-04 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble