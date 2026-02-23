Soirée Karaoké Génération 2000 Wasselonne

Soirée Karaoké Génération 2000

1A rue de Cosswiller Wasselonne Bas-Rhin

Samedi 2026-05-02 20:00:00

Une ambiance de folie !

Buvette et vente de bretzel, tartes flambées et pizzas dès 18h30.

Karaoké de 19h à 22h avec un très grand catalogue de tubes.

Discothèque dès 22h.

Entrée payante 10€ par personne. 5€ pour les moins de 14 ans. Caisse du soir uniquement et sans réservation.

Organisé par Wasselonne en Fête. .

1A rue de Cosswiller Wasselonne 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 59 12 00 wasselonne-en-fete@wasselonne.org

