Soirée Karaoké Génération 2000 Wasselonne samedi 2 mai 2026.
1A rue de Cosswiller Wasselonne Bas-Rhin
Début : Samedi 2026-05-02 20:00:00
fin : 2026-05-02
2026-05-02
Une ambiance de folie !
Buvette et vente de bretzel, tartes flambées et pizzas dès 18h30.
Karaoké de 19h à 22h avec un très grand catalogue de tubes.
Discothèque dès 22h.
Entrée payante 10€ par personne. 5€ pour les moins de 14 ans. Caisse du soir uniquement et sans réservation.
Organisé par Wasselonne en Fête. .
1A rue de Cosswiller Wasselonne 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 59 12 00 wasselonne-en-fete@wasselonne.org
