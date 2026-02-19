Soirée Karaoké Giffaumont-Champaubert

Soirée Karaoké

Le Bourricot Giffaumont-Champaubert Marne

Début : 2026-02-27

fin : 2026-02-27

Date(s) :

2026-02-27

Tout public

Le Bourricot réouvre ses portes et on compte bien le faire en musique. Pour l’occasion, on vous a préparé une soirée Karaoké comme on les aime des bières, des potes, des casseroles assumées et des refrains chantés à tue-tête. Que tu sois diva de ta salle de bain ou rockstar du dimanche, le micro t’attend dès la réouverture ! .

Le Bourricot Giffaumont-Champaubert 51290 Marne Grand Est lebourricot51@gmail.com

