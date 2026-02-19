Soirée Karaoké Giffaumont-Champaubert
Soirée Karaoké Giffaumont-Champaubert vendredi 27 février 2026.
Soirée Karaoké
Le Bourricot Giffaumont-Champaubert Marne
Tout public
Le Bourricot réouvre ses portes et on compte bien le faire en musique. Pour l’occasion, on vous a préparé une soirée Karaoké comme on les aime des bières, des potes, des casseroles assumées et des refrains chantés à tue-tête. Que tu sois diva de ta salle de bain ou rockstar du dimanche, le micro t’attend dès la réouverture ! .
