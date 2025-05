Soirée karaoké – ZAC du Mont de Magny Gisors, 15 mai 2025 18:00, Gisors.

Une fois par mois, La Vache à Lunettes donne rendez-vous aux amateurs de karaoké, ambiance conviviale garantie.

Pour cette session de mai, la soirée sera animée par DJ Little.

Happy hour de 16h à 20h.

ZAC du Mont de Magny 15 Route de Paris

Gisors 27140 Eure Normandie +33 2 32 27 59 93 lavachealunettes@brasserie-de-sutter.com

English : Soirée karaoké

Once a month, La Vache à Lunettes invites karaoke fans to join in the fun.

For this May session, the evening will be hosted by DJ Little.

Happy hour from 4pm to 8pm.

German :

Einmal im Monat lädt La Vache à Lunettes alle Karaoke-Liebhaber zu einem Treffen ein, bei dem eine gesellige Atmosphäre garantiert ist.

In dieser Mai-Session wird der Abend von DJ Little moderiert.

Happy Hour von 16:00 bis 20:00 Uhr.

Italiano :

Una volta al mese, La Vache à Lunettes invita gli appassionati di karaoke a partecipare al divertimento.

Per questa sessione di maggio, la serata sarà condotta da DJ Little.

Happy hour dalle 16.00 alle 20.00.

Espanol :

Una vez al mes, La Vache à Lunettes invita a los aficionados al karaoke a unirse a la diversión.

Para esta sesión de mayo, la velada estará animada por DJ Little.

Happy hour de 16:00 a 20:00.

