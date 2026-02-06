Soirée Karaoké Goudelin
Soirée Karaoké Goudelin samedi 14 février 2026.
Soirée Karaoké
Goudelin Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-14
Date(s) :
2026-02-14
Organisée par Le Volley Club du Leff, à la salle des fêtes, 5€ avec boisson, petite restauration sur place. Réservation conseillée. .
Goudelin 22290 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 60 96 19 33
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Soirée Karaoké Goudelin a été mis à jour le 2026-02-03 par Office de tourisme Falaises d’Armor