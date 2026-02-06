Soirée Karaoké

Goudelin Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Organisée par Le Volley Club du Leff, à la salle des fêtes, 5€ avec boisson, petite restauration sur place. Réservation conseillée. .

Goudelin 22290 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 60 96 19 33

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Soirée Karaoké Goudelin a été mis à jour le 2026-02-03 par Office de tourisme Falaises d’Armor