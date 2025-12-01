SOIRÉE KARAOKÉ Grenade

Allez, on chante !
Nous vous attendons nombreux pour cette soirée karaoké, organisée par le Foyer Rural de Grenade.
Vous retrouverez sur-place une buvette, avec de quoi vous restaurer. 0  .

FOYER RURAL Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 82 69 65  foyerruralgrenade@gmail.com

English :

Let’s sing!
We look forward to welcoming you to this karaoke evening, organized by the Foyer Rural de Grenade.

German :

Los, lasst uns singen!
Wir erwarten Sie zahlreich zu diesem Karaoke-Abend, der vom Foyer Rural de Grenade organisiert wird.

Italiano :

Forza, cantiamo!
Vi aspettiamo a questa serata di karaoke, organizzata dal Foyer Rural de Grenade.

Espanol :

Venga, ¡a cantar!
Te esperamos en esta velada de karaoke, organizada por el Foyer Rural de Grenade.

L’événement SOIRÉE KARAOKÉ Grenade a été mis à jour le 2025-09-21 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE