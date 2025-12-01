SOIRÉE KARAOKÉ Grenade
SOIRÉE KARAOKÉ Grenade samedi 20 décembre 2025.
SOIRÉE KARAOKÉ
FOYER RURAL Grenade Haute-Garonne
Allez, on chante !
Nous vous attendons nombreux pour cette soirée karaoké, organisée par le Foyer Rural de Grenade.
Vous retrouverez sur-place une buvette, avec de quoi vous restaurer. 0 .
FOYER RURAL Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 82 69 65 foyerruralgrenade@gmail.com
English :
Let’s sing!
We look forward to welcoming you to this karaoke evening, organized by the Foyer Rural de Grenade.
German :
Los, lasst uns singen!
Wir erwarten Sie zahlreich zu diesem Karaoke-Abend, der vom Foyer Rural de Grenade organisiert wird.
Italiano :
Forza, cantiamo!
Vi aspettiamo a questa serata di karaoke, organizzata dal Foyer Rural de Grenade.
Espanol :
Venga, ¡a cantar!
Te esperamos en esta velada de karaoke, organizada por el Foyer Rural de Grenade.
