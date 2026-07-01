Soirée Karaoké Bar L’Embuscade Guerlédan

Informations pratiques

Guerlédan

Soirée Karaoké

Bar L’Embuscade 3, rue du centre Guerlédan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 21:00:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Pour la saison estivale, l’Embuscade vous propose une programmation musicale.

Soirée karaoké avec Bernard, ambiance assurée ! .

Bar L’Embuscade 3, rue du centre Guerlédan 22530 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 28 51 37

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English :

L’événement Soirée Karaoké Guerlédan a été mis à jour le 2026-07-05 par Office de tourisme Bretagne Centre