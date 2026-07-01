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AGENDA · Guerlédan

Soirée Karaoké Bar L’Embuscade Guerlédan

vendredi 24 juillet 2026 · Bar L'Embuscade · Guerlédan

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
Bar L'Embuscade
Adresse
3, rue du centre
Ville
22530 Guerlédan
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Guerlédan

Soirée Karaoké

Bar L’Embuscade 3, rue du centre Guerlédan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 21:00:00
fin : 2026-07-24

Date(s) :
2026-07-24

Pour la saison estivale, l’Embuscade vous propose une programmation musicale.
Soirée karaoké avec Bernard, ambiance assurée !   .

Bar L’Embuscade 3, rue du centre Guerlédan 22530 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 28 51 37 

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English :

L’événement Soirée Karaoké Guerlédan a été mis à jour le 2026-07-05 par Office de tourisme Bretagne Centre

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