Soirée karaoké Salle des fêtes Hostun
vendredi 18 septembre 2026 · Salle des fêtes · Hostun
Informations pratiques
Hostun
Soirée karaoké
Salle des fêtes Route de Rochefort Hostun Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 18:00:00
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18
Le Comité des fêtes vous attend nombreux à l’occasion du karaoké qu’il organise. Prenez-vous au jeu et montez sur scène !
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Salle des fêtes Route de Rochefort Hostun 26730 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 68 75 00 73
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English :
The Comité des fêtes is looking forward to welcoming you to its karaoke event. Join in the fun and get up on stage!
L’événement Soirée karaoké Hostun a été mis à jour le 2026-04-01 par Valence Romans Tourisme
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