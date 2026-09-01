Soirée karaoké Salle des fêtes Hostun

Informations pratiques

Hostun

Soirée karaoké

Salle des fêtes Route de Rochefort Hostun Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 18:00:00

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

Le Comité des fêtes vous attend nombreux à l’occasion du karaoké qu’il organise. Prenez-vous au jeu et montez sur scène !

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Salle des fêtes Route de Rochefort Hostun 26730 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 68 75 00 73

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English :

The Comité des fêtes is looking forward to welcoming you to its karaoke event. Join in the fun and get up on stage!

L’événement Soirée karaoké Hostun a été mis à jour le 2026-04-01 par Valence Romans Tourisme