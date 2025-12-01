Soirée Karaoké Kebab Sancerre

Soirée Karaoké Kebab

Soirée Karaoké Kebab Sancerre samedi 13 décembre 2025.

Soirée Karaoké Kebab

Sancerre Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 19:00:00
fin : 2025-12-13

Date(s) :
2025-12-13

On chante ! On danse ! On dine !
Venez déguster le fameux kébab de la Banque !
On chante ! On danse ! On dine !
Venez déguster le fameux kébab de la Banque !   .

Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 54 39 16 

English :

We’re singing! We’re dancing! Let’s dine!
Come and taste the Bank’s famous kebab!

L’événement Soirée Karaoké Kebab Sancerre a été mis à jour le 2025-12-03 par Office de tourisme du Grand Sancerrois