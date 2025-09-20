Soirée Karaoké (La Banou) Brive-la-Gaillarde
Soirée Karaoké (La Banou) Brive-la-Gaillarde samedi 20 septembre 2025.
Soirée Karaoké (La Banou)
37 Avenue du Maréchal Foch Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-20
2025-09-20
Venez chanter vos tubes préférés dans une ambiance de folie ! .
37 Avenue du Maréchal Foch Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine contact@labanou.com
